‘Üç Kız Kardeş’ Dijital Sahne’de
Dijital Sahne'nin bu haftaki gösteriminde Rus yazar Anton Çehov’un başyapıtlarından “Üç Kız Kardeş” seyirciyle buluşuyor.
Zorlu PSM prodüksiyonu, Based Istanbul işbirliği ve Türk Tuborg AŞ’nin katkılarıyla hayata geçirilen “Dijital Sahne”nin bu haftaki gösteriminde Rus yazar Anton Çehov’un başyapıtlarından “Üç Kız Kardeş” seyirciyle buluşuyor. İbrahim Çiçek’in uyarlaması ve yönetmenliğindeki “Üç Kız Kardeş”in başrollerinde Başak Daşman, Nur Fettahoğlu ve Şükran Ovalı yer alıyor. Oyun, Zorlu PSM’nin YouTube kanalında izlenebiliyor.
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