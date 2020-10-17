Üç sağlıkçı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

17 Ekim 2020 Cumartesi, 23:53

THD yaptığı açıklamada, Batman’ın Sason ilçesinde Aile Sağlık Merkezi’nde hemşire olarak görev yapan ve bir süre önce lösemiyle mücadelesini kazanan 28 yaşındaki Yasemin Çolak, koronavirüs nedeniyle dün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çolak, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 15 gündür Ankara’da tedavi görüyordu.

TTB de sosyal medya üzerinden '#Yönetemiyorsunuz, #Eksiliyoruz, #Ölüyoruz' etiketleriyle, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personeli Harun Dönmez ve SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde otomasyon görevlisi olarak çalışan Ferhat Gencer'in Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.