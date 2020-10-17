Üç sağlıkçı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Türk Hemşireler Derneği (THD) Batman'da, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise Kırıkkale ve Van'da birer sağlıkçı olmak üzere 3 sağlıkçının daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
THD yaptığı açıklamada, Batman’ın Sason ilçesinde Aile Sağlık Merkezi’nde hemşire olarak görev yapan ve bir süre önce lösemiyle mücadelesini kazanan 28 yaşındaki Yasemin Çolak, koronavirüs nedeniyle dün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çolak, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 15 gündür Ankara’da tedavi görüyordu.
TTB de sosyal medya üzerinden '#Yönetemiyorsunuz, #Eksiliyoruz, #Ölüyoruz' etiketleriyle, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personeli Harun Dönmez ve SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde otomasyon görevlisi olarak çalışan Ferhat Gencer'in Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- Raflara 'Türk markalarına dokunmayın' yazıları astılar
- CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı
- Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı!
- Rusya, Atina’nın tezlerine arka çıktı
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- ‘Adrese teslim’ hazırlığı
- Yargı Didişmesi
- Buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi?
- Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Video Haberler
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
- Denizde bulduğu para dolu çantayı sahibine gönderdi
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- Raflara 'Türk markalarına dokunmayın' yazıları astılar
- CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı
- Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı!
- Rusya, Atina’nın tezlerine arka çıktı
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- ‘Adrese teslim’ hazırlığı
- Yargı Didişmesi
- Buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi?
- Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı