Üç yaşındaki çocuk ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı bahçede can verdi
Çanakkale'de, ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı elma bahçesinde ağabeyiyle oynarken başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir'den mevsimlik işçi olarak gelen Esra ve Gökhan Çiğdem çifti, Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde elma bahçesinde iş buldu.
Orman İşletme Müdürlüğüne ait terk edilmiş lojmanda kalan çiftin çocukları Gülbeyaz (3) ile Çağlar (9), anne ve babasının çalıştığı elma bahçesinin bulunduğu bölgede oynamaya başladı.
Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle başına taş düşen Gülbeyaz, yaralandı. Ağabeyinin ailesine haber vermesi üzerine küçük kız Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gülbeyaz Çiğdem, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Menemene büyük zam
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Medeni Kanun'la mücadele eden Edizer, Erdoğan'a sığındı
Video Haberler
- İşçi servisi devrildi: 14 yaralı
- Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Müsamere çocuğu...
- İnce'den döviz bürosu önünde dikkat çeken diyalog
- İmamoğlu, Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
- Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
- Cihangir'de skandal partinin görüntüleri!
- İzlenme rekoru kıran top kurtarma operasyonu
- Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
- Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
En Çok Okunan Haberler
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Menemene büyük zam
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Medeni Kanun'la mücadele eden Edizer, Erdoğan'a sığındı