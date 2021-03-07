Uçakta yolcuları rahatsız eden kadın, koltuğa bağlandı
Rusya’nın Vlodivostok kentinden Novosibirsk kentine sefer yapan uçakta, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edilen kadın yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince kabin ekibi ve diğer yolcular tarafından koltuğuna iple bağlandı. Kadın yolcunun iniş sonrası gözaltına alındığı belirtildi.
Rusya’nın Vlodivostok kentinden Novosibirsk kentine sefer yapan uçakta uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlenen 39 yaşındaki kadın yolcu, kalkıştan 15 dakika sonra uçağın kabininde gezinmeye, diğer yolcuları rahatsız etmeye ve elbiselerini çıkarmaya başladı.
Kabin görevlilerinin uyarılarını dinlemeyen kadın yolcu, kabin görevlileri ve diğer yolcular tarafından iple koltuğuna bağlandı. Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Uçak havalandıktan 15 dakika sonra yolculardan biri koltuğundan kalktı ve kabinde amaçsızca dolaşmaya başladı. Giysilerini çıkarmaya çalışan kadın, kabin görevlilerinin uyarılarına yanıt vermedi” denildi. Yolcunun iniş sonrası polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.
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