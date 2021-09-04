UCLG Genel Sekreteri Saiz: İzmir’den daha iyi bir yer hayal edemiyorum

04 Eylül 2021 Cumartesi, 14:17

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer zirveden çıkacak sonuçların geleceğin kültür politikalarını belirleyeceğini vurgularken “İzmir’de dayanışma kültüründen mahalle kültürüne, üretimden tarım ve ticaret kültürüne kadar tüm alt elementleriyle kültürü yeniden inşa etmek üzere çalışıyoruz. Birlikte yaşama duygusunun gücü, paylaşılan kültürün oranıyla doğru orantılı. Toplumda ortak bir bağ ve biz duygusunu kültürle inşa edeceğiz. Zirvede kültürü, geleceği inşa etmek için birleştirici bir güç olarak ele alıyoruz” dedi.

UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, İzmir’e geleceği için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Saiz, “İzmir Kültür Zirvesi, sadece kültürün zamanımızın zorluklarını ele almada oynaması gereken kritik role ilişkin anlayışımızı derinleştireceği için değil, aynı zamanda kişisel ilişkilerin başlangıcını işaret ettiği için de oldukça önemli. Tarihin her döneminde insanların ve fikirlerin kesiştiği bir şehirde; İzmir'de bunu yapacak olmak muazzam. Geleceği kurmak ve hayal etmek için daha iyi bir yer hayal edemiyorum” dedi.

İzmir Kültür Zirvesi’nde kültürün iklim kriziyle, toplumsal cinsiyetle, erişilebilirlikle, engeller ve eşitsizliklerle ilişkisi ele alınırken, pandemi sonrası kültür, çevre ve sağlık politikaları, kültürel haklar, yaratıcı ekonomi ve kültürel çeşitlilik, kültürel miras ve turizm, kültürel diplomasi gibi temalarda oturumlar yapılacak.