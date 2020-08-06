Ucuz kredi otomobil satışlarına yaradı

06 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Azalan tüketimin canlandırılması amacıyla yüzde 0.49 faizle verilen taşıt kredileri, otomobil satışlarını artırdı. Bunda geçen yıldan bu yana ertelenen talep de etkili oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350.9 artarak 69 bin 427 adede çıktı. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 610.7 artarak 17 bin 974 adete yükseldi.

Ancak uzmanlar, bu durumun iyi bir gösterge olmadığına dikkat çekiyor. Hanehalkı gelir düzeyi bakımından Türkiye’den daha iyi seviyelerde bulunan Avrupa ülkelerinde, Covid-19 pandemisinin yarattığı belirsizlik harcamaları kısıyor. Türkiye’de ise durma noktasına gelen sektörler, ucuz krediye boğulan yurttaş üzerinden canladırılmaya çalışılıyor. İlerleyen aylarda bu “ucuz” kredilerin geri ödemesinde sorun çıkmasından endişe ediliyor.

Tüketimdeki “endişe veren” artışı yansıtan ODD’nin verileri şöyle:

- Otomobil satışları ocak-temmuzda yüzde 58.9 artışla 273 bin 22 adete; hafif ticari araç pazarı yüzde 65.8 artışla 68 bin 447 adete yükseldi.

- Otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuzda geçen yıl aynı aya göre yüzde 387.5 artışla 87 bin 401 adet oldu.

- Aynı pazar, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.5 arttı.

- Toplam pazar ocak-temmuzda yüzde 60.3 artışla 341 bin 469 adede çıktı.