UEFA avcısı Sevilla kupasına kavuştu

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:37

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde İnter’i 3-2 mağlup ederek kupayı 6. kez kazanan Sevilla, kupasına kavuştu.

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde İnter’i Luuk de Jong (2) ve Carlos’un golleriyle 3-2 mağlup ederek Avrupa’nın 2 numaralı kupasını 6. kez kazanmayı başaran Sevilla, kupasına kavuştu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından takdim edilen kupa, kaptan Jesus Navas’ın ellerinde yükseldi. Sevilla ile 2005-2006 ve 2006-2007 yıllarında bu kupayı kazanan Navas, Sevilla’nın 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 yılları arasında 3 sene üst üste UEFA Avrupa Ligi’ni kazandığı dönemde Manchester City forması giyiyordu.

KUPALARIN YARISI SEVİLLA’DAN

Daha önce 2 kez UEFA Kupası, 3 kez de UEFA Avrupa Ligi’ni kazanarak bu kupayı en fazla kazanan takım olma özelliğine sahip olan Sevilla, bu sonuçla kupayı 6. kez kazanmayı başardı. İspanyol ekiplerinden Real Madrid 2 kez, Valencia 1 kez ve Atletico Madrid de 3 kez bu kupayı kazanırken, Sevilla’nın kazandığı 6 kupayla birlikte UEFA Avrupa Ligi Kupası, 12. kez İspanya’nın oldu.

