UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Manchester United - Villarreal
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Manchester United - Villarreal
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarı final karşılaşmaları tamamlandı.
İngiltere temsilcisi Manchester United, 6-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Roma takımına konuk oldu.
Manchester ekibi, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını 39. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda daha etkili olan Roma, 57. dakikada Edin Dzeko ve 60. dakikada Bryan Cristante'nin golleriyle 2-1 öne geçti.
Manchester United, 68. dakikada Cavani ile beraberliği yakalasa da Nicola Zalewski, 83. dakikadaki golüyle Roma'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi.
Rakibine karşı toplamda 8-5'lik üstünlük kuran Manchester United, Kupa 2'de adını finale yazdırdı.
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Gecenin diğer yarı final rövanş maçında ise İspanyol ekibi Villarreal, İngiltere temsilcisi Arsenal'a konuk oldu.
Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.
Villarreal, ilk maçta aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde finale çıktı ve Manchester United'ın rakibi oldu.
İki takım arasındaki final mücadelesi, 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanacak.
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