UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

26 Şubat 2021 Cuma, 16:01

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde Türk futbolcuların forma giydiği takımlardan sadece Milan yoluna devam edebildi. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester City, Slavia Prag'a; Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'lı Lille ise Ajax'a elendi.

Kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olimpiakos-Arsenal

Dinamo Zagreb-????????Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Prag-Rangers

Granada-Molde

Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, ikinci maçlar ise 18 Mart'ta oynanacak.