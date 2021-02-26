UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardında son 16'ya kalan takımlar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa Ligi'nde Türk futbolcuların forma giydiği takımlardan sadece Milan yoluna devam edebildi. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester City, Slavia Prag'a; Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'lı Lille ise Ajax'a elendi.
Kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri
Ajax-Young Boys
Dinamo Kiev-Villarreal
Roma-Shakhtar Donetsk
Olimpiakos-Arsenal
Dinamo Zagreb-????????Tottenham
Manchester United-Milan
Slavia Prag-Rangers
Granada-Molde
Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, ikinci maçlar ise 18 Mart'ta oynanacak.
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