UEFA deplasman seyircisi için kararını açıkladı
Seyirci protokolünü güncelleyen UEFA, yeni sezon için bu yasağı kaldırdı.
UEFA koronavirüs salgını nedeniyle uyguladığı tribün kısıtlamalarını gevşetti. Yeni sezonda Avrupa kupalarında deplasman seyircileri yer alabilecek.
Avrupa futbolunun patronu salgın nedeniyle deplasman seyircisine yasak getirmişti.
Seyirci protokolünü güncelleyen UEFA, yeni sezon için bu yasağı kaldırdı.
Avrupa kupalarında mücadele eden kulüpler tribünlere yüzde 5 kapasiteyle deplasman taraftarı alabilecek. Ancak son karar yerel hükümetlerin.
Deplasman seyircisi protokolü, hükümetlerin onay vermesi halinde uygulanabilecek.
Kaynak: NTV
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