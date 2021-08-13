UEFA, maaş sınırı ve lüks vergisi istiyor

13 Ağustos 2021 Cuma, 16:42

Times’ta yer alan haberde, Lionel Messi’nin Paris Saint Germain’e transfer olmasının ardından bir kez daha tartışılan Finansal Fair Play kuralları için UEFA’nın değişiklik yapmak istediği belirtildi.

Hazırlanan teklifinin, gelecek ay UEFA’nın İsviçre’de düzenleyeceği kongrede sunulacağı ifade edildi.

Bu kongreye federasyon başkanları, lig temsilcileri, kulüp başkanları ve sahipleri, oyuncular ve menajerlerin katılacağı belirtilirken Avrupa Süper Ligi gibi bir projenin tekrar ortaya çıkması halinde nasıl hareket edileceğinin tartışılacağı kaydedildi.

MAAŞ LİMİTİ VE LÜKS VERGİSİ

UEFA’nın takımlara maaş limiti getirmeyi ve bu limitin aşılması halinde aşılan oran tutarında lüks vergisi uygulayacağı ifade edildi. Bu limitin ise yüzde 70 olacağı ve takımların gelirlerine göre hesaplanacağı belirtildi.

KULÜPLERE DAĞITILACAK

Limitleri aşan takımların ödeyeceği lüks vergilerinin ise rekabet avantajının sağlanması amacıyla diğer takımlara ödenmesinin planlandığı kaydedildi.