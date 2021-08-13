<p>UEFA, 2020-2021 sezonun Şampiyonlar Ligi'nde oynamış mevkilerine göre yılın futbolcularını açıkladı. Geçen sezon, finalde Kai Havertz'in golüyle&nbsp; Manchester City'i 1-0 yenen Chelsea, kupayı ikinci kez evine götürmüştü.</p>
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UEFA, 2020-2021 sezonun Şampiyonlar Ligi'nde oynamış mevkilerine göre yılın futbolcularını açıkladı. Geçen sezon, finalde Kai Havertz'in golüyle  Manchester City'i 1-0 yenen Chelsea, kupayı ikinci kez evine götürmüştü.

<p><strong>Kaleciler: </strong>Ederson (Manchester City)</p>
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Kaleciler: Ederson (Manchester City)

<p>Thibaut Courtois (Real Madrid)</p>
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Thibaut Courtois (Real Madrid)

<p>Edouard Mendy (Chelsea)</p>
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Edouard Mendy (Chelsea)

<p><strong>Defanslar:&nbsp;</strong>Cesar Azpilicueta (Chelsea)</p>
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Defanslar: Cesar Azpilicueta (Chelsea)

<p>Ruben Dias (Manchester City)</p>
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Ruben Dias (Manchester City)

<p>Antonio Rüdiger (Chelsea)</p>
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Antonio Rüdiger (Chelsea)

<p><strong>Orta sahalar:&nbsp;</strong><span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret">N'Golo Kante (Chelsea)</span></p>
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Orta sahalar: N'Golo Kante (Chelsea)

<p>Kevin De Bruyne (Manchester City)</p>
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Kevin De Bruyne (Manchester City)

<p>Jorginho (Chelsea)</p>
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Jorginho (Chelsea)

<p><strong>Forvetler:</strong> Erling Haaland (Borussia Dortmund)</p>
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Forvetler: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

<p>Robert Lewandowski (Bayern München)</p>
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Robert Lewandowski (Bayern München)

<p>Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)</p>
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Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

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