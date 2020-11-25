UEFA, Maradona için bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı
UEFA, bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
UEFA, bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra taburcu olan ve Tigre'deki evinde bulunan 60 yaşındaki Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi. Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından UEFA'dan saygı duruşu kararı çıktı. UEFA, bugün oynanacak şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
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