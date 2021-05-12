UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakemleri belli oldu
UEFA, Manchester City ve Chelsea'nin 29 Mayıs'ta karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finalini İspanyol Antonio Miguel Mateu Lahoz'un yöneteceğini açıkladı.
UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalini İspanyol hakem Antonio Miguel Mateu Lahoz'un yöneteceğini açıkladı. İki İngiliz kulübü, Manchester City ve Chelsea arasında oynanacak karşılaşmada Lahoz'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Pau Cebrian Devis ve Roberto Diaz Perez del Palomar yapacak.
İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande maçın dördüncü hakemliğini yaparken, aynı ülkeden Alejandro Jose Hernandez Hernandez ise VAR hakemi olarak belirlendi. Hernandez'in yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Juan Martinez Munuera ve Inigo Prieto Lopez de Cerain ile Polonyalı Pawel Gil yapacak.
AÇIKLAMADA İSTANBUL İBARESİ YER ALMADI
Covid-19 vakaları sebebiyle son günlerde oynanacağı ülke konusunda tartışma konusu haline gelen finalin İngiliz hükümetinin girişimleriyle İstanbul'dan alınacağı iddia edilirken, UEFA'nın hakemlere dair yayınladığı metinde finalin oynanacağı stadyuma dair bir ibare yer almadı.
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