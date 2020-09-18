UEFA'da bir adım sonrası alev alev!
2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, 3. ön eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split ile eşleşti. Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşirken Alanyaspor'un rakibi ise Norveç ekibi Rosenborg oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor gözünü 3. ön eleme turuna dikti.
2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, 3. ön eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split ile eşleşti. Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşirken Alanyaspor'un rakibi ise Norveç ekibi Rosenborg oldu.
3. ön eleme turunda mücadele edecek üç temsilcimizin turu geçmesi durumunda play-off'ta karşılaşması muhtemel takımlar da belli oldu.
Buna göre Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde;
Galatasaray:
Rostov (RUS) / Maccabi Haifa (ISR)
Willem II (HOL) / Rangers (İSK)
Fehervar (MAC) / Reims (FRA)
FCSB (ROM) / Slovan Liberec (ÇEK)
Beşiktaş:
CSKA Sofya (BUL) / B36 Torshavn (FAR)
Milan (İTA) / Bodo Glimt (NOR)
Hapoel Beer-Sheva (ISR) / Motherwell (İSK)
Alanyaspor:
Sporting (POR) / Aberdeen (İSK)
Mura (SLO) / PSV Eindhoven (HOL)
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