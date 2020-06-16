UEFA'dan, DTÖ'nün Suudi Arabistan'ı suçlayan raporuna destek
UEFA'dan, DTÖ'nün Suudi Arabistan'ı suçlu bulduğu "korsan yayın" raporuna destek geldi.
UEFA, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu açıkladığı raporu memnuniyetle karşıladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, DTÖ'nün korsan yayın yapan beoutQ platformu ile Suudi devleti arasında doğrudan bağlantı kurduğu raporun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, beoutQ platformunun UEFA'ya bağlı maçların da içinde olduğu karşılaşmaları kaçak yayınladığı ve Suudi Arabistan'ın Arabsat tarafından iletilen frekanslarla kaçakçılığa ev sahipliği yaptığı aktarıldı.
Kaçak yayıncılığın sadece yatırımcıları değil sporun varlığını tümüyle tehdit ettiği bildirildi.
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