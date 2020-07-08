UEFA'dan Fatih Terim paylaşımı
46 yıl önce bugün Galatasaray'a imza atan Fatih Terim için, Galatasaray'ın ardından UEFA'dan da paylaşım geldi.
UEFA'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda: "1974'te bugün. Galatasaray, Fatih Terim adında genç birini aldı ve gerisi tarih oldu." ifadelerine yer verildi.
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