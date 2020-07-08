UEFA'dan Fatih Terim paylaşımı

46 yıl önce bugün Galatasaray'a imza atan Fatih Terim için, Galatasaray'ın ardından UEFA'dan da paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:54
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UEFA'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda: "1974'te bugün. Galatasaray, Fatih Terim adında genç birini aldı ve gerisi tarih oldu." ifadelerine yer verildi.


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