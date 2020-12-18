18 Aralık 2020 Cuma, 00:09

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Prof. Mehmet Özet atölyesinden mezun olan Ufuk İbrahimoğlu, 1919’da Almanya’da oluşan Bauhaus ekolünden hareketle, endüstri ile sanat bileşimiyle “malzeme sanatı” fikrini geliştirdi.

“Her nesne sanatın malzemesi olabilir” fikriyle yola çıkan İbrahimoğlu, kaynak niteliği taşıyan ilk kitabı Ufuk Çizgisi 1. Seriyi oluşturdu. Ufuk Çizgisi, öğretmenlerin kılavuz kitabı olmasının yanı sıra velilerin çocuklarıyla yapabileceği, resim atölyelerinde uygulanabilecek, aynı zamanda hobi olarak değerlendirilebilecek teknik özellikler taşıyan, yaratıcılığı güçlendiren çalışmalar içeriyor.

İbrahimoğlu’nun 1-8. sınıfları kapsayan ve uygun tüm nesnelerin resim sanatının malzemesi olabileceği hedefiyle hazırladığı Ufuk Çizgisi 1. Seriyi; 1-12. Sınıfları kapsayan Ufuk Çizgisi 2. Seri’si izledi. Yazar, Ufuk Çizgisi 3. Seri - Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Yaratıcı Görsel Sanatlar Etkinlikleri (Köknar Kitap) isimli, serinin 208 sayfalık yeni kitabını ise pandemi nedeniyle eğitimde çevrim içi ders sıkıntısına yardımcı kaynak yaratmak için, “Uzaktan Eğitime Uyumlu” bir yapıda tasarladı.

Ufuk Çizgisi 3. Seri - Uzaktan Eğitime Uyumlu 1-12. Sınıflar Arası Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Yaratıcı Görsel Sanatlar Etkinlikleri / Ufuk İbrahimoğlu / 208 s. / Köknar Kitap / 2020.