Ufuk Sarıca'lı Karşıyaka gümbür gümbür!

22 Kasım 2020 Pazar, 13:01

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyesi karşılaşmasını 96-82 kazanan Pınar Karşıyaka, lige galibiyetle döndü. Koronavirüs salgını nedeniyle Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece Basket maçlarına çıkamayan Kaf-Kaf'ta başantrenör Ufuk Sarıca zor günler geçirdiklerini söyledi. Özellikle son 2 haftadır 8 oyuncunun salgın yüzünden idman yapamadığını anlatan Sarıca, "Kazanmak önemli ama kaybetsek de aynı şeyi söyleyecektim, sonuçtan bağımsız olarak sporcuların sağlığı her şeyden önemli. Maçı biz kazasız belasız bitirdik, o nedenle mutluyum. Galip gelmek önemli ki bütün oyunu önde götürüp domine etmek bizim için de sürpriz oldu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın geneline bakarsak sık sık oyuncu değiştirerek oynamaya çalıştık. Çünkü sıkıntılı olan oyuncularımız var, testleri negatif çıkmış olsa da semptom gösteren oyuncularımız var. Dolayısıyla sahanın içinde belli bir süreden sonra yorulmaları artıyor. Baktığınız zaman karşımızda önemli bir rakip vardı. Çok iyi maçlar çıkarıyorlar ve çok da ters bir takımlar. Bizim için bu dönemde alınabilecek çok güzel, çok değerli bir galibiyet oldu. Bundan dolayı takımımı tebrik ediyorum" dedi.