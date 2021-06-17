Uğur Dündar SBK'den gelen yanıtı açıkladı
Duayen gazeteci Uğur Dündar, katıldığı televizyon programında Sezgin Baran Korkmaz ile yaptığı görüşmeyi aktardı.
Gazeteci Murat Ağırel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında iddialarda bulunduğu Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydında 12 gazetecinin isimlerini vererek, maaşa bağladığını öne sürmüştü.
TELE 1'de yayınlanan Türkiye'nin Geleceği programına konuk olan duayen gazeteci Dündar, Korkmaz ile konuştuğunu, kendisine 12 gazetecinin kaydı olduğu iddiasını sorduğunu belirtti. Dündar, Korkmaz'dan gelen yanıtı şu şekilde açıkladı:
“Ben dünden beri Sezgin Baran Korkmaz ile konuşmaya çalışıyorum. Bu dedikoduların ne kadarı doğru ne kadarı yanlış onları öğrenme gayreti içindeyim. Diyor ki 12 kişilik bir konuşma listesi olduğunu yalan. Sadece Veyis Ateş ile ilgili kötü bir sözcük kullanmış. O gazeteci değil diyor, şantajcı ve kumpasçı diyor...”
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