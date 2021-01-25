Uğur Mumcu, Kadıköy'de anıldı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 18:25

Türkiye basın tarihinin en önemli isimlerinden, gazetemiz yazarı Uğur Mumcu, Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde otomobiline konan bombayla 24 Ocak 1993’te katledildi. Yazarımız Uğur Mumcu’ya suikast organizasyonunda yer alan isimlerin bazıları yakalandı, yargılandı ancak Mumcu’yu hayattan koparanların arkasında hangi güçlerin olduğu bugüne kadar aydınlatılamadı. Türkiye’nin cesur kalemi Uğur Mumcu, katledilişinin 28. yılında Türkiye’nin dört bir tarafında anılıyor.



Kadıköy CHP örgütünün düzenlediği geleneksel Uğur Mumcu anmasında konuşan Kadıköy CHP İlçe Başkanı Ali Narin, ''Cemaatlere, tarikatlara giren çoçuklar 30 sene sonra general olacaklar. Cumhuriyete karşı ayaklanacaklar' dediği için katledildi'' ifadelerini kullandı.

Narin'in, Uğur Mumcu anmasında yaptığı konuşma şöyle:

“Değerli Kadıköy'lüler

Uğur Mumcu 28 yıl önce hain bir saldırıda katledildi.

"Ben Atatürk'cüyüm..Ben cumhuriyetçiyim, Ben laikim .. Ben antiemperyalistim..

Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım ..

Ben yobazların, hırsızların,vurguncuların çıkarcıların düşmanıyım ..

DEDİĞİ İÇİN KATLEDİLDİ

"Dün sabaha değin araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlamadınız.Öyleyse vurun parçalayın , her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar çıkacaktır."

DEDIĞI IÇİN KATLEDİLDİ

İmam Hatip liselerini bitirenler neden ilahiyat fakülteleri ve İslam Enstitülerine gitmiyorlar da ille de kaymakam ,vali, savcı , yargıç ve subay olmak istiyorlar?

Bu uzun vadeli eğitim ve bürokratik yerleşim projesini kimler planlıyor?

DEDİĞİ İÇIN KATLEDILDİ

"Cemaatlere, tarikatlara giren çoçuklar 30 sene sonra general olacaklar.

Cumhuriyete karşı ayaklanacaklar."

DEDIĞI İÇİN KATLEDİLDİ

"Bir kışiye yapılan haksızlık tüm topluma karşı ışlenmiş bir suçtur.

Susanlar da bu insanlık suçlarına katılmış olur.

DEDİĞİ İÇİN ALÇAKCA KATLEDİLDİ”



