Uğur Şahin tarih verdi: Karantinaya ihtiyaç kalmayacak

Koronavirüse karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılama programları yavaş ilerlese de yaz aylarında Avrupa genelinde yaz sonuna kadar karantinaya "ihtiyacımız" olmayacak dedi.

Reuters
21 Mart 2021 Pazar, 10:19
Uğur Şahin tarih verdi: Karantinaya ihtiyaç kalmayacak
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BioNTech'in kurucusu Şahin, sorunların geçici olacağı konusunda iyimser olduğunu belirterek, Eylül ayı sonuna kadar Almanların yüzdde 70'inin aşılanmasını sağlamanın mümkün olduğunu ve bu noktada virüsün çok az sorun çıkaracağını söyledi.

"ARKA PLANDA GÜRÜLTÜ OLACAK"

Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, "Birçok Avrupa ülkesinde ve ABD'de muhtemelen yaz sonuna kadar karantinaya ihtiyacımız olmayacak" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Salgınlar olacak, ancak arka planda gürültü olarak olacak. Mutasyonlar da olacak, ama bizi korkutmayacaklar."


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