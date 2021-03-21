Uğur Şahin tarih verdi: Karantinaya ihtiyaç kalmayacak

21 Mart 2021 Pazar, 10:19

BioNTech'in kurucusu Şahin, sorunların geçici olacağı konusunda iyimser olduğunu belirterek, Eylül ayı sonuna kadar Almanların yüzdde 70'inin aşılanmasını sağlamanın mümkün olduğunu ve bu noktada virüsün çok az sorun çıkaracağını söyledi.

"ARKA PLANDA GÜRÜLTÜ OLACAK"

Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, "Birçok Avrupa ülkesinde ve ABD'de muhtemelen yaz sonuna kadar karantinaya ihtiyacımız olmayacak" diyerek, şu ifadeleri kullandı: