Koronavirüs aşısının mucitleri Şahin ile Türeci’den çarpıcı açıklamalar: Aşı kasten mi geciktirildi?
Dünya, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 aşısını konuşmaya devam ediyor. Çift, geliştirdikleri koronavirüs aşısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi için aşı keşfinin geç açıklandığını iddiasına da yanıt verdi.
Almanya'da Pfizer ortaklığında geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla adlarını duyuran BioNTech'in kurucuları arasında yer alan Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, New York Times gazetesinin podcast programında aşıya ilişkin kritik bilgiler verdi.
NYT'nin Sway isimli podcast programına katılan Türk çift, geliştirdikleri koronavirüs aşısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
‘HERHANGİ BİR ÇIKARIMIZ YOK’
Programın sunucusu Kara Swisher, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi için aşı keşfinin geç açıklandığını iddiasına Dr. Özlem Türeci, şu şekilde yanıt verdi:
"Burada Almanya'da, geciktirmek ya da ABD seçimlerine müdahale etmekte herhangi bir çıkarımız yok. Ve biliyorsunuz ki, klinik denemeler son derece kurallara uygun düzenleniyor ve bu gerçekten geciktirebileceğiniz, durdurabileceğiniz ya da hızlandırabileceğiniz bir şey değil."
‘SİYASETLE İLGİLENMİYORUZ’
Prof. Dr. Uğur Şahin ise şu cevabı verdi:
"Siyasetle ilgilenmiyoruz. Günün sonunda bizim çıkarımız mümkün mertebe en hızlı şekilde bu aşıyı geliştirmek. Etik standartları takip etmek, bilimsel standartları takip etmek zorundayız. Yani günün sonunda, biz bilimle hareket ediyoruz, kendi standartlarımızla hareket ediyoruz. Ki bu, hiçbir siyasi gündemle eşleşmez."
‘HENÜZ AŞI OLMADIK’
Swisher, çiftin ürettiği aşının BioNTech şirketi çalışanlarına yapılıp yapılmadığını da sordu. Şahin-Türeci çifti ise bu soruya "Henüz değil" yanıtını verdi. "Peki siz aşı oldunuz mu?" sorusuna ise, çift "Henüz değil. Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor. Aşı şu anda sadece klinik deneyler dahilinde uygulanabiliyor. Ve klinik denemelere şirket çalışanlarının katılmasına izin verilmiyor. Yani bu, aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor" şeklinde yanıt verdi.
Kaynak: Habertürk
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