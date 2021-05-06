ABD Covid-19 aşı patentlerinin kaldırılmasını destekledi: DSÖ'den açıklama geldi
ABD, koronavirüsü salgınının bir an önce sonlanması için Covid-19 aşılarına fikri mülkiyet hakkı istisnası getirilmesini isteyen ülkeler arasına katıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise "Bu, Covid-19 ile mücadelede muazzam bir an" açıklamasında bulundu.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Covid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda karar alınmadığını belirtmişti. ABD Ticaret Temsilcisi Tai de Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, DTÖ'de gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirmişti.
DSÖ Genel Direktörü ise ABD'nin açıklamalarının ardından "Bu, Covid-19 ile mücadelede muazzam bir an" ifadesini kullandı.
ABD yönetiminin açıklamasını "cesur bir hareket" olarak niteleyen Ghebreyesus, "Başkan Biden ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Katherine Tai'nin aşılardaki fikri mülkiyet hakkının korumasından feragat edilmesini destekleme taahhüdü, küresel sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için Amerikan liderliğinin güçlü bir örneğidir" değerlendirmesinde bulundu.
ŞAHİN: ÜRETİM LİSANSI VERİLMELİ
Ghebreyesus, ABD'nin bu kararının aşı adaletinin sağlanması yönünde atılmış bir adım olduğunu ve kritik bir dönemde dünyadaki tüm insanların refahına öncelik veren bir karar olduğunu vurguladı.
Salgını sona erdirmek için Covid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkından geçici olarak feragat edilmesine verdiği desteğin Beyaz Saray'ın "bilgeliğini ve ahlaki liderliğini" yansıttığını ifade eden Ghebreyesus, bu açıklamanın kendisi için sürpriz olmadığını ve Başkan Biden yönetiminden bunu zaten beklediğini dile getirdi.
Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet hakkından vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.
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