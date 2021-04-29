Uğur Şahin’den çocuklar ve bebekler için aşı açıklaması

29 Nisan 2021 Perşembe, 13:11

Koronavirüs aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya’da yayın yapan Der Spiegel’e açıklamalarda bulundu. Uğur Şahin, Der Spiegel'e yaptığı açıklamada, “5-12 yaş arası çocuklar için denenen Covid-19 aşısının temmuz ayında ilk sonuçlar gelecek. Eylül ayında da altı aylığa kadar olan bebekler ile ilgili denemelerin sonucunu bekliyoruz” dedi.

BioNTech CEO'su Şahin, "Her şey yolunda giderse, verilerin değerlendirilmesiyle, farklı ülkelerdeki ilgili yaş grubundaki tüm çocuklar için aşı onayına başvurabileceğiz" dedi.

‘SON AŞAMADAYIZ’

Şahin, Spiegel’e yaptığı açıklamada, 12 yaş ve üstü çocuklar için Avrupa ilaç düzenleyicilerine başvurmadan önceki son aşamada olduklarını bildirirken BioNTech’in mart ayı sonunda yayınlanan denemelerinde, Covid-19 aşısının güvenli ve etkili olduğunu, çocukların güçlü antikor yanıtları ürettiğini yineledi.

BioNTech, bu ay ABD düzenleyicilerinden 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklar için aşılarının acil olarak kullanımını onaylamalarını istemişti.

Kaynak: NTV