BioNTech kurucusu Prof. Uğur Şahin: Ağustosa kadar Avrupa'da sürü bağışıklığı sağlanacak

28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:54

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa'nın koronavirüse karşı sürü bağışıklığına Ağustos veya en geç Temmuz ayında ulaşacağını belirtti.

Aşı olan kişilerden alınan verilerin bağışıklık tepkisinin zamanla zayıfladığını gösterdiğini açıklayan Prof. Şahin, üçüncü doz bir aşıya ihtiyaç duyulabileceğini de sözlerine ekledi.

"AŞININ ETKİNLİĞİ ALTI AY SONRA AZALIYOR"

"Araştırmalar, BioNTech / Pfizer aşısının etkinliğinin altı ay sonra yüze 95'ten yaklaşık yüzde 91'e düştüğünü gösteriyor." diyen Prof. Şahin, "Aşı korumasını yüzde 100'e ulaştırmak için üçüncü bir doza ihtiyacımız var. Ve sonra, muhtemelen her yıl veya belki de her 18 ayda ek bir güçlendirici aşı olmanın gerekli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK İHTİMALLE HAZİRAN'DA BEKLİYORUZ"

Prof. Şahin, "Hala Hint varyantını test ediyoruz, ancak Hint varyantında daha önce test ettiğimiz ve aşımızın engellediği mutasyonlar var, bu yüzden kendimden eminim" diye konuştu. Bu varyanta karşı aşının daha da güçlendirilmesi gerekirse bunu yapabileceklerini ifade eden Şahin, aşılarının Çin'de onaylanma sürecine ilişkin ise "Çok büyük ihtimalle Haziran'da bekliyoruz" dedi.

Çin'in aşıyı onaylaması halinde Pfizer/BioNTech ülkedeki ilk yabancı Kovid-19 aşısı olacak.



