BioNTech kurucusu Prof. Uğur Şahin: Ağustosa kadar Avrupa'da sürü bağışıklığı sağlanacak
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Avrupa'da Ağustosa kadar sürü bağışıklığının sağlanmış olacağını söyledi.
Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa'nın koronavirüse karşı sürü bağışıklığına Ağustos veya en geç Temmuz ayında ulaşacağını belirtti.
Aşı olan kişilerden alınan verilerin bağışıklık tepkisinin zamanla zayıfladığını gösterdiğini açıklayan Prof. Şahin, üçüncü doz bir aşıya ihtiyaç duyulabileceğini de sözlerine ekledi.
"AŞININ ETKİNLİĞİ ALTI AY SONRA AZALIYOR"
"Araştırmalar, BioNTech / Pfizer aşısının etkinliğinin altı ay sonra yüze 95'ten yaklaşık yüzde 91'e düştüğünü gösteriyor." diyen Prof. Şahin, "Aşı korumasını yüzde 100'e ulaştırmak için üçüncü bir doza ihtiyacımız var. Ve sonra, muhtemelen her yıl veya belki de her 18 ayda ek bir güçlendirici aşı olmanın gerekli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"ÇOK BÜYÜK İHTİMALLE HAZİRAN'DA BEKLİYORUZ"
Prof. Şahin, "Hala Hint varyantını test ediyoruz, ancak Hint varyantında daha önce test ettiğimiz ve aşımızın engellediği mutasyonlar var, bu yüzden kendimden eminim" diye konuştu. Bu varyanta karşı aşının daha da güçlendirilmesi gerekirse bunu yapabileceklerini ifade eden Şahin, aşılarının Çin'de onaylanma sürecine ilişkin ise "Çok büyük ihtimalle Haziran'da bekliyoruz" dedi.
Çin'in aşıyı onaylaması halinde Pfizer/BioNTech ülkedeki ilk yabancı Kovid-19 aşısı olacak.
Video Haberler
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
- 'Akın akın geliyorlar'
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
- İmamoğlu: Tam kapanma kararına çok sevindim
- Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Fatsa'da ağaç kıyımı devam ediyor! 300 ağaç kesildi
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
En Çok Okunan Haberler
- İçki içene 'Ramazandayız' baskısı
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- Londra merkezli kuruluştan dolar tahmini
- Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu!
- Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
- Alkol yasağı üzerine hukukçulardan açıklama
- 'Türkiye savunma anlaşmasından çıkabilir'
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- 2,5 gün daha izin: Ramazan Bayramı tatili uzadı
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi