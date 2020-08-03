Uğuroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Erbaş' hatırlatması: 2018'de istifasını beklediğiniz Erbaş bugün neden, hangi amaçla korunmaktadır?

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:20

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danıştay kararıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da kılınan ilk namazda okuttuğu cuma hutbesinde Atatürk'e 'lanet okuduğu' gerekçesiyle tepki çekmişti. Muhalefetten, çok sayıda kurum ve kişiden Erbaş'a tepki yükselirken, MHP lideri Devlet Bahçeli'den destek gelmişti. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlerini Atatürk’e lanet şeklinde tavzih edenler bu ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlardır. Atatürk’e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Bahçeli'nin 9 Kasım 2018'de Kadir Mısıdroğlu'nu hastanede ziyat ettiği gerekçesiyle, "Ne istiyorsunuz Cumhuriyet'ten? Atatürk düşmanlarına zırh olmak gayeniz nedir?" diyerek eleştirdiğini Erbaş için, 13 Kasım 2018 tarihli grup toplantısında da söylediklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli, Kasım 2018'de istifasını beklediğiniz Erbaş bugün neden, hangi amaçla neden korunmaktadır? Değerli okurlarım, 'Atatürk'e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayâsız ve hamiyetsiz insanlar' ne yazık ki analarından doğmuştur…"