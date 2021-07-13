Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti
Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov görevinden istifa etti.
Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un görevinden istifa ettiği bildirildi. Avakov’un imzaladığı istifa dilekçesi İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlandı.
MECLİSİN KARARI BEKLENİYOR
Avakov istifa dilekçesinde, personele teşekkür ederken, istifa nedeni ile ilgili detay paylaşmadı. Avakov’un görevden ayrılması için istifanın Meclis tarafından kabul edilmesi gerekiyor.
7 YIL ÖNCE ATANMIŞTI
Ukrayna’da 2014 yılında yaşanan Meydan olaylarından sonra göreve atanan Avakov, Devlet Başkanları Petro Poroşenko ve Vladimir Zelenskiy döneminde Ukrayna İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.
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