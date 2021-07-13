Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti

13 Temmuz 2021 Salı, 20:09

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un görevinden istifa ettiği bildirildi. Avakov’un imzaladığı istifa dilekçesi İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlandı.

MECLİSİN KARARI BEKLENİYOR

Avakov istifa dilekçesinde, personele teşekkür ederken, istifa nedeni ile ilgili detay paylaşmadı. Avakov’un görevden ayrılması için istifanın Meclis tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

7 YIL ÖNCE ATANMIŞTI

Ukrayna’da 2014 yılında yaşanan Meydan olaylarından sonra göreve atanan Avakov, Devlet Başkanları Petro Poroşenko ve Vladimir Zelenskiy döneminde Ukrayna İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.