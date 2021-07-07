Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna ziyaret etti

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre ilk Ukrayna ziyaretinde Dendias, mevkidaşı Dimitri Kubela ve Meclis Başkanı Dmitro Razumkov ile bir araya geldi.

Dendias’ın Ukrayna’nın Türkiye ile ilişkileri güçlendirmesinden Atina’nın duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi. Habere göre, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne vurgu yapan Dendias, Kiev’in “Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirmek isteyen diğer ülkelerin aksine birliğin dış siyasetine yönelik bir çizgi izlememesine şaşırdığını” söyledi.

Ukrayna’nın AB’ye katılım sürecini ve NATO ile ilişkileri güçlendirme kararını desteklediklerini kaydetti. Öte yandan Ukrayna’daki reform sürecinin ele alınacağı ve uluslararası toplumun Ukrayna’ya katkılarının gözden geçirileceği Ukrayna Reform Konferansı’nın dördüncüsü bugün ve yarın Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak. Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor. Ukrayna’nın Batı kurumlarıyla diyaloğunun artırılması amacıyla ilk olarak 2017’de Ukrayna hükümetinin girişimiyle İngiltere’nin ev sahipliğinde yapılan Ukrayna Reform Konferansı, 2018’de Danimarka’da, 2019’da ise Kanada’da yapılmıştı. Ukrayna Reform Konferansı’na NATO, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi, G-7, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri ile ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu ülke temsilcileri katılıyor. Türkiye, bundan önce yapılan ilk üç Ukrayna Reform Konferansı toplantısına da bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılmıştı.

Son dönemde Ukrayna ve Karadeniz ekseninde Rusya ve NATO arasında gerilimin yükseldiği bir ortamda gerçekleştirilecek olan Dördüncü Ukrayna Konferansı’nda Batı ülkelerinin Ukrayna’ya destek söylemini yinelemesi bekleniyor.

Bu arada Rusya ordusunun, ABD ve Ukrayna öncülüğünde yapılan “Deniz Esintisi 2021” tatbikatının sürdüğü Karadeniz’e kıyısı olan Krasnodar Kray’da tatbikat gerçekleştirdiği haberleri gündeme yansıdı. Sputnik’in haberine göre Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamada, Rusya Güney Askeri Bölgesi’nin, filonun tesislerinin savunulmasına yönelik olarak S-400 sistemi füzelerinin kullanıldığı bir tatbikat yaptığı aktarıldı.

MUHALİF LİDERE HAPİS

Belarus’ta Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’nun en etkili muhaliflerinden biri olarak bilinen Viktor Babaryko’ya dün dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı mahkemede 14 yıl hapis cezası verildi. Babaryko’nun 46 milyon Belarus Rublesi ödemeye de mahkûm edildiği belirtildi. Eski bir bankacı olan 57 yaşındaki Babaryko, geçen yıl haziran ayında büyük protestolara yol açan tartışmalı devlet başkanlığı seçiminde aday olmayı planlamıştı.

