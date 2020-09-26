Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı
Harkov Valisi Aleksey Kuçer, dün Harkov'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldığını bildirdi.
Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, Kuçer, karakutuya ulaşılan karakutunun henüz incelenmediğini aktardı.
Kuçer, karakutunun en kısa sürede deşifre edileceğini umduğunu belirtti.
Uçağın enkazını toplama çalışmaları devam ediyor.
KAZA
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde dün AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı.
Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- İşte son anket sonuçları
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı
- 9 ay şantajla tecavüze uğradı: Zanlı serbest
- Atina asla askeri birliklerini çekmeyi kabul etmeyecek!
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Balayı yaramış
- CHP, 11 büyükşehirin koronavirüs verisini açıkladı
- Kıdem gaspı için yeni plan
Video Haberler
- Metrobüste bağırarak namaz kıldı
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
- ''Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar''
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İşte son anket sonuçları
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı
- 9 ay şantajla tecavüze uğradı: Zanlı serbest
- Atina asla askeri birliklerini çekmeyi kabul etmeyecek!
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Balayı yaramış
- CHP, 11 büyükşehirin koronavirüs verisini açıkladı
- Kıdem gaspı için yeni plan