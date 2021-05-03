Ukraynalı efsane Andriy Shevchenko Çernobil faciasını anlattı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:50

Ukrayna Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan efsane futbol adamı Andriy Shevchenko biyografisinin tanıtımı için İtalyan basına konuştu.

Corriere Della Sera'ye verdiği röportajda kitabından detaylar paylaşan Shevchenko, çocukken yaşadığı nükleer felaket Çernobil'e dair hatırladıklarına da değindi.

SHEVCHENKO NE SÖYLEDİ?

Çernobil faciasının hayatını bütünüyle değiştirdiğini söyleyen Shevchenko, yaşananları film gibi olarak nitelendirdi.

"Çernobil faciası sırasında bana her şeyin normal göründüğünü söylersem umarım kimse şaşırmaz. Santralden 200 kilometre uzaktaki Dinamo Kiev altyapısında futbol oynamaktan keyif alan 10 yaşında bir çocuktum ama sonra dört numaralı reaktör patladı ve her şey değişti.

"SSCB'den gelen otobüsler 6-15 yaş arasındaki tüm çocukları götürdü. Bir anda evimden 1500 kilometre uzakta yaşamaya başladım ve bir filmin içinde gibiydim."

ALKOL, UYUŞTURUCU, SİLAHLAR

SSCB'nin çok fazla okula ve spor salonuna sahip olmasının kariyerini etkilediğini belirten Shevchenko birçok çocukluk arkadaşının kendisi kadar şanslı olamadığından yakındı:

"SSCB'deki yeni yaşantımızda Kiev'den birçok arkadaşım vardı ama sayıları her geçen gün azaldı. Tek problem radyasyon değildi.

"Birçok tanıdığım alkolden, uyuşturucudan ve silahlı çatışmalardan dolayı öldü. SSCB'nin duvarlarındaki çatlaklar büyürken, bildiğimiz dünya da çöküyordu.

"Beni kurtaran aileme ve futbola olan sevgimdi."

İTALYA RÜYASI

SSCB'den ilk çıkışının 12 yaşında bir turnuva için İtalya'ya gitmeleriyle gerçekleştiğini söyleyen Shevchenko, bu gezinin hayatını değiştirdiğini söyledi:

"Agropoli'de bir turnuva oynadık. Güneşte kar gibi erimemize rağmen insanlar bize gülümsedi ve herkes bize çok iyi davrandı.

"Bu turnuva benim için çok önemliydi çünkü farklı bir dünyanın olduğunu görmüştüm ve futbolcu olarak o farklı dünyayı keşfetmek istedim.

"Agropoli'deki turnuvadan sonra kaderimin İtalya'da olduğunu anlamıştım."

LOBANOVSKİ'NİN ÖNEMİ

Efsanevi teknik direktör Valeri Lobanovski ile ilişkisini de değine Shevchenko, futbolun gelişiminde büyük rol oynayan Ukraynalı futbol adamının kendisine katkısına dikkat çekti:

"O hala hayatımın bir parçası. Çok zor zamanlarda yanımda oldu. Zor bir öğretmenden çok daha fazlasıydı. 'Ölüm Tırmanışı' adını verdiğimiz yokuş yukarı koşuları çok zordu ve bunu düzinelerce defa yaptırırdı.

"O tırmanışlarda kusmayan hiç kimse ilk 11'de yer alamazdı. Oyuncularını fiziksel olarak zorlamayı severdi."

ANCELOTTİ'YE TAŞ

Milan formasıyla İstanbul'da kaybettikleri 2004-2005 sezonu Şampiyonlar Ligi finaline değinen Shevchenko, karşılaşmayı teknik direktör gözüyle değerlendirdi:

"Bunun bir Carlo Ancelotti eleştirisi olarak algılanmasını istemem ama bugün bir teknik direktör olarak geriye dönüp baktığımda, Liverpool'un üç golü arka arkaya attığını görüyoruz.

"Bu sekansta oyuncu değişikliğiyle oyunu durdurmak Liverpool'un hızını kesip, kupayı bize getirebilirdi."