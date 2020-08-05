Ukraynalı modelin 'darp' iddiasıyla ilgili görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:06

3 DİLDE PAYLAŞIM YAPTI



Ünlü manken Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de 31 Temmuz'da gittiği beach club çıkışında güvenlik görevlileri tarafından darbedildiği iddiasını Instagram hesabından paylaştı.

Kyryliuk, darbedilmiş yüzü kan içindeki fotoğrafıyla birlikte yaptığı 3 dildeki paylaşımda, 'Sessiz kalmak istemiyorum. Hikayemi; bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. M. Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Onlara kör bir göz çevirip durmamalıyız' dedi.

GÖRGÜ TANIKLARI DA İFADEYE ÇAĞRILDI



Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saıf Jabr Alsuwaıdı'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında birçok kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin ifadelerine başvururken, görgü tanıkları da ifadeye çağrıldı.

"KYRYLİUK İLE ARKADAŞLARININ OLAY ÇIKARDI"

Olay sırasında orada olan bir görgü tanığının verdiği ifadede, Kyryliuk ile arkadaşlarının olay çıkardığı iddiası yer aldı. İfadede, şunlar kaydedildi:

"Beach clup’dan çıktığımda yaşlı bir kadın ve 25 yaşındaki oğlunu gördüm. Oğlan ağlıyordu ve ‘Anneme neden vurdunuz?’ diye söyleniyordu. Ne olduğunu sorduğumda yaşlı kadın, ‘Oğlumu almaya gelmiştim bize laf attılar’ dedi. Ancak ben vurulduğunu görmedim. Ardından gelen güvenlik görevlisi, olaya karışan şahısları uzaklaştırmak istedi. Olay çıkaran grubu, beach club içinde de taşkınlık yapmaları nedeniyle hatırladım. Güvenlik görevlisine yardım etmek için araya girdim."

'BABAM ARAP ŞEYHİ'

Olayların arbedeye dönüştüğünü belirten görgü tanığının ifadesinde, "Herkesin 'Baran Bey' diye seslendiği kişi, 'Babam Arap şeyhi, bu mekanı da sizi de bitiririm’ diye bağırıyordu. Bu şahıs ve yanındakiler, 3-4 güvenlik görevlisine saldırdı. Yanlarında bulunan 2-3 kadın da şişe fırlattı. Şüphelileri, yanlarında bulunan şoförü veya güvenlik olduğunu tahmin ettiğim biri uzaklaştırdı. Olay yaşamamak için oradan uzaklaştım. Ana yola çıktığımda basketbol sahası yanında birbirleriyle kavga etmeye devam ediyorlardı" dediği öğrenildi.