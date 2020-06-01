Ulaştırma Bakanı duyurdu: İşte sertifika verilen havalimanları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün itibariyle 6 havalimanının sertifikalandığını belirterek, ilk "Havalimanı Salgın Sertifikası"nı İstanbul Havalimanı’na verdiklerini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün itibariyle 6 havalimanının sertifikalandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk "Havalimanı Salgın Sertifikası"nı İstanbul Havalimanı’na takdim ettik. Bugün itibariyle, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Antalya ve Trabzon Havalimanları sertifikalandı. Süreç tüm havalimanlarımızı kapsayacak.”
Video Haberler
- 'Polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı
- Sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler
- CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı
- Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı
- İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
- Canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı
- Bodrum’da şezlong fiyatı dudak uçuklattı
- Utandıran görüntüler! Korkunç manzara böyle görüntülendi
- Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!
- Yurttaş soruyu Berat Albayrak'ı taklit ederek yanıtladı