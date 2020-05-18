Ulaştırma Bakanı'ndan otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:28

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, “Alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladık. Özellikle otobüs yolculukları başta olmak üzere koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs’ta yolcu sayısı 3 bin 500’ü geçti” dedi.

"YOLCULUK YAPAN KİŞİ SAYISI ARTTI"

Karaismailoğlu, U-ETDS’de alınan verilere göre otobüs ile seyahat eden yurttaşların yeni tip koronavirüs tedbirlerine riayet ettiğini gördüklerini söyledi. Tedbirler öncesinde günlük ortalama 180 bin kişinin taşındığı otobüslerle tedbirlerin kademeli olarak başlatıldığı 1 Mart günü yapılan 7 bin 873 seferde 225 bin 733 yolcunun, 11 Mart günü 7 bin 19 seferde 156 bin 821 yolcunun taşındığını belirten Karaismailoğlu, “Alınan tedbirler çerçevesinde bundan sonraki günlerde her gün kademeli olarak sefer sayısı azaldı. Nisan ayının ortasında 300’e kadar inen yolculuk yapan vatandaşlarımızın sayısı ise Nisan ayı içerisinde günde ortalama 800-900 kişi aralığında gerçekleşti” diye konuştu.

"KAPASİTENİN YARISINDAN FAZLA YOLCU ALINMIYOR"

Otobüslerde salgına karşı tedbirlerin sürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’sinin üzerinde yolcu alınmadığını anımsattı. Araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına da dikkat edildiğini belirten Karaismailoğlu, yurt içi yolcu taşımacılığı sektörüne ait verilerin bakanlıklar ve valiliklerle de paylaşıldığını bildirdi. Karaismailoğlu, tedbirlerin uygulamaya devam edildiğini söyleyerek, “Bu konuda tedbiri elden bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

"SEFER SAYILARINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ"

Bakan Karaismailoğlu, sefer sayılarının arttığını bildirerek, “Bu durum aldığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu bizlere göstermektedir. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirlerimiz ve yaptığımız yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs’ta yolcu sayısı 3 bin 500’ü geçti, sefer sayısı ise 471 oldu” dedi.