Ulaştırma Bakanlığı, taksi krizinde topu İBB'ye attı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 09:22

İstanbulluların kısa mesafe gitmek istemeyen ve yerli müşteriyi kabul etmeyen taksilerden, taksicilerin ise plakaları kiraya verenlerden şikâyetleri devam ediyor.



Ulaştırma Bakanlığı ise taksi sorununun çözümü için 4 öneride bulunurken, topu İBB'ye attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan İstanbul’da yaşanan taksi sorunuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “İstanbul kent içi ulaşımında faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili her türlü ruhsatlandırma işlemleri ile alım satım izinleri (Tahsis Belgesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilmektedir. Söz konusu taksileri kullanan şoförler için gerekli olan Toplu Ulaşım Şoför Kartı yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir” denildi.