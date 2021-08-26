Ulaştırma Bakanlığı, taksi krizinde topu İBB'ye attı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da yaşanan taksi sorununda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işaret etti.
İstanbulluların kısa mesafe gitmek istemeyen ve yerli müşteriyi kabul etmeyen taksilerden, taksicilerin ise plakaları kiraya verenlerden şikâyetleri devam ediyor.
Ulaştırma Bakanlığı ise taksi sorununun çözümü için 4 öneride bulunurken, topu İBB'ye attı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan İstanbul’da yaşanan taksi sorunuyla ilgili bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, “İstanbul kent içi ulaşımında faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili her türlü ruhsatlandırma işlemleri ile alım satım izinleri (Tahsis Belgesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilmektedir. Söz konusu taksileri kullanan şoförler için gerekli olan Toplu Ulaşım Şoför Kartı yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir” denildi.
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