Ulaştırma Bakanlığı’nda, Karaismailoğlu ve Turhan’dan farklı yanıtlar

27 Ekim 2020 Salı, 02:00

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, görevden alınan eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’a, “Bakanlık tarafından 2016-2018 yılları arasında kiralanan taşınır ve taşınmaz envanterine” ilişkin 2018’de yazılı soru önergesi verdi. Turhan’ın, Tanrıkulu’na verdiği detaylı yanıtta, bakanlığa bağlı birimler tarafından kiralanan taşınır/taşınmazların illeri, maliyetleri ve sayıları yer aldı. Turhan’ın verdiği rakamlara göre, 2016-2018 arasında genel müdürlük hizmet binaları, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ fabrika sahaları, PTTBank şubeleri dahil olmak üzere en az 121 taşınmaz kiralandı.

ARAÇLARA 905 MİLYON

Turhan’ın yanıtında araç sayısı tam verilmese de illere göre dağılım olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 18 bölge müdürlüğüne ve Ankara’daki genel müdürlüğe, TCDD’nin 8 bölge müdürlüğüne ve genel müdürlüğe, DHMİ İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için belirlenen 9 ile, bakanlığa bağlı üç şirkete, TCDD Genel Müdürlüğü’ne bağlı 24 ile, 81 ildeki PTT hizmetlerine, BTK Başkanlığı’na bağlı 7 bölge müdürlüğüne ve TÜRKSAT’a bağlı 24 ile araç kiralaması yapıldı. Araçlara 3 yılda toplam 905 milyon 950 bin TL kira ödendi. Bu fiyat ise 3 yıl içinde yaklaşık olarak 450 aracın kiralanması anlamına geliyor. Bakanlık, araçlara ve hizmet binalarına 2016-2018 yılları arasında, toplam 1 milyar 175 milyon 243 bin TL kira ödedi.

RAKAMLAR TUTMADI

Bakan Turhan, geçen mart ayında görevden alınarak yerine Adil Karaismailoğlu atandı. Tanrıkulu, bu kez Karaismailoğlu’na “son 10 yılda bakanlığa kaç adet bina ve araç kiralandığını” sordu. Bakan imzasıyla verilen yanıtta, son 10 yılda toplam yalnızca 485 aracın, bakanlığın taşra teşkilatına ise 3 adet hizmet binasının kiralandığı belirtildi. Yanıtta, ödenen kira bedelleri ise yer almadı. Turhan’ın, sadece 3 yıl için verdiği kiralık araç ve bina rakamlarının, Karaismailoğlu’nun verdiği 10 yıllık rakamlardan daha fazla olması dikkat çekti.