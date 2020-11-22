Ulaştırma ve Altyapı Bakanı gibi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da sunumda yer vermedi

22 Kasım 2020 Pazar, 02:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bakanlığına ilişkin bütçe sunumunda Kanal İstanbul’a değinmedi. Kurum, muhalefetin projeden vazgeçildiği yönündeki eleştirilerinin ardından “Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Şu anda yapılması gereken planlama süreci, yine ÇED süreci ilerletiliyor. Herhangi bir aksama, problem yok” ifadelerini kullandı.

Kurum, bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada İzmir depreminin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 145 bin 677 bina ile 737 bin 291 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, "İzmir depreminde ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30’u 1990-2000 arasında, yüzde 70’i ise 1990 öncesinde yapılmış yapılar. İzmir’de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik. Bugünkü tespitlerimize göre Türkiye’de 9,8 milyon bina, 28,6 milyon konut var. Türkiye genelinde 1,5 milyon, İstanbul’da da 300 bin bağımsız birimin acil bir şekilde dönüşmesi gerekiyor” dedi.

‘DEPREM VERGİSİ’ TARTIŞMASI

Muhalefetin “Deprem paraları nereye gitti?” eleştirilerine AKP’li Nilgün Ök’ün yanıt vermesi dikkat çekti. Ök, “17 yılda deprem vergilerinden toplam 147,2 milyar lira toplandı. Deprem bölgelerine bugüne kadar 1,21 trilyon lira para harcandı yani toplanan paranın 8,3 katı tutarında. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi, biz merkezi bütçeden de çok ciddi harcamalar yapıyoruz” dedi.

‘BELEDİYELER DE YETKİLİ’



Kentsel dönüşümle ilgili belediye başkanlarıyla görüşmeye hazır olduğunu belirten Kurum, kentsel dönüşüm için belediyelerin de riskli bina tespiti ve yıkımında yetkisi olduğunu söyledi. Kurum, AKP’nin yerel seçimi kaybettiği yerlerde Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) aracılığıyla sahil işletmeleri aldığı iddialarına ilişkin ise MUÇEV’e ihalesiz yer verilmediğini, kamu ihale kanununa uyulduğunu söyledi.

