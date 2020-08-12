Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, normalleşme süreci sonrasında, araçlarını muayeneye götürenlerin araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve virüsün olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla araç muayene sürelerinin uzatıldığı belirtildi.
3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020'ye kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene sürelerinin 30 Eylül 2020'ye kadar uzatıldığı kaydedildi.
Ayrıca alınan kararla vatandaşın haklarının korunacağı ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacağı vurgulandı. Bu süre zarfında, 420 bin aracın muayene edileceği de belirtildi.
Video Haberler
- Dev platform FSM Köprüsü'nün altından böyle geçti
- ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada
- Youtuber tehlikeli deneyi sosyal medyadan paylaştı!
- Gondoldaki tehlike kamerada
- Skandal görüntüler!... TRT'yi dış güçler mi yönetiyor?
- Kadın kılığına girip kuyumcuyu soydular!
- Motosikletli kapkaççı kamerada
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi
- O davulcuyu arıyor: Çok isterim bu yeteneği tanımayı
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi