Ülgen ve Kazan, Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert tepki gösterdi

01 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

FONKSİYON GASPI

Danıştay’ın nihai kararını vermediğini, iptal isteminin incelenmesinin sürdüğünü vurgulayan hukukçu Celal Ülgen, yürütmeyi durdurma kararı ile “kuvvetler ayrılığı ilkesinin göz ardı edildiğini” söyledi. Ülgen, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasama erkinin zaten silinen gücü, bu kez fonksiyon gaspına uğramış olmaktadır. Bu açıdan karara muhalefet şerhi düşen üyelerin ret gerekçeleri yerindedir ve doğrudur” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’ndeki “taraflardan herhangi biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacagˆı bir bildirimle, herhangi bir zaman bu so¨zles¸meyi feshedebilir” hükmünün, Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği yönündeki gerekçenin tutarlı ve doğru olmadığını kaydeden Ülgen, “Hukukun eğilip bükülmesinden ibaret bir gerekçedir. Sözleşme hukuku ayrı, bizim iç hukukunuda yasa olarak kabul edilen bir sözleşmeden vazgeçme kararı alma yetkisi ayrıdır. Hukukun arkasını dolanmakta pek mahir bir iktidar ve yargısı ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

Celal Ülgen

ÖRNEK OLACAK

Ülgen kararın örnek olacağını belirterek “Artık önüne gelen uluslararası sözleşmeyi kaldırma yetkisinin Cumhurbaşkanında olduğu gibi bir olumsuz sonuç, ne yazık ki sürecin doğal sonucu olarak karşımıza çıkacak görünüyor” ifadelerini kullandı.

Hukukçu Turgut Kazan ise karara şaşırmadığını belirterek, “Çünkü Danıştay, Danıştay olmaktan; Yargıtay, Yargıtay olmaktan çıkmıştır” dedi.

ANAYASAYA AYKIRI

Yasasız yetki olmayacağını vurgulayan Kazan, “Cumhurbaşkanına yetkiyi anayasa veya yasanın vermiş olması gerekir. Ancak, Cumhurbaşkanı, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesi ile kendisine yetki vermiştir. Böyle bir yetki veremez, verilemez. Anayasaya göre uluslararası sözleşmelerle ilgili yetki yasama organına aittir. O maddeyle verilen yetkiyi kullanmak da açıkça anayasaya aykırıdır” dedi.

Temel hakların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyeceğini, İstanbul Sözleşmesi’nin de insan hakları sözleşmesi olduğunu vurgulayan Kazan, “Kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanının uluslararası sözleşmeleri onama yetkisi vardır ama Meclis’in o sözleşmeyi onanmaya uygun bulduğunu belirten bir kanun çıkarması gerekir. Danıştay kararı bu nedenlerle kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Turgut Kazan

AİHS’DEN BİLE ÇIKARLAR

Hukukçu Turgut Kazan, şunları kaydetti: “Türkiye hukuktan uzaklaşmıştır, Türkiye’de hukukun zerresi kalmamıştır. Türkiye, kanun devleti olmaktan bile çıkmıştır, bir fetva devletidir. Yarın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden çekilmeyi bile gündeme getirebilirler. Böylece, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden de kurtuluyoruz derler. Çekilme hakkını kendilerinde görüyorlar” dedi.