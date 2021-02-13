Uluçevik, Kıbrıs’ta ‘iki devletli çözümün’ dışında dayatmanın kabul edilmemesini istedi: Meclis’e ortak açıklama çağrısı

13 Şubat 2021 Cumartesi, 03:30

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kıbrıs’ta iki devletli çözüm dışında çözüm kalmamıştır” açıklamasının TBMM kararıyla ortak iradeye dönüştürülmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AKP TBMM grup toplantısında, “Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çıkış yolu kalmamıştır. Federasyon mederasyon diye bir şey yok, geçin artık o işi” açıklaması yapmıştı.

Cumhuriyet’e konuşan emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, Türkiye’nin, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm dışında çözüm kalmadığını en üst düzeyde ilan etmesinin, Kıbrıs meselesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Uluçevik, “İki devletli çözüm denildiğinde egemen eşitlik temelinde bir çözüm anlaşılmalıdır.

Kıbrıs’ta iki devletli çözüm dışında bir çözüm kabul edilmeyeceğinin Cumhurbaşkanı düzeyinde dile getirilmesi bir dönüm noktasıdır. Ancak bu konu, TBMM’nin ortak iradesi haline getirilmelidir. TBMM’deki bütün partilerin, iç siyaset tartışmalarını bir yana koyarak Kıbrıs’ta iki devletli çözüm konusunda ortak bir açıklama yapması, bunun ulusal bir tutum olduğunu göstermesi bakımından önemli olacaktır” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sürdürülen Kıbrıs görüşmelerine gidilmemesi gerektiğini belirten Uluçevik, “Ya da görüşmelere gidilmeden önce ‘Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm görüşülecekse görüşmelere katılırız’ açıklaması yapılmalıdır. Bu söylem, ancak bu şekilde eyleme dönüştürülür. Bu yapılmazsa ‘Masadan kaçtınız’ suçlamalarıyla karşı karşıya kalınır” diye konuştu. l ANKARA