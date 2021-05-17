Ulusal Süt Konseyi'nden üreticiye müjde:10 Kuruş zam!!!

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:43

Geçtiğimiz haftalarda Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarına 10 kuruş zam yaptı.

Konsey, 1 Mayıs-30 Haziran 2021 tarihleri arasında yağ değeri 3.50 ve üzeri olan A sınıfı çiğ sütün litre fiyatını 2,90 Lira olarak belirledi.

Haklı olarak süt üreticileri de yem fiyatlarındaki yüksek zamlara karşılık 10 kuruşluk zamma isyan etti.

Belki bilmeyenler vardır.

Şu an yemin torbası 145-150 Türk Lirası aralığında.

Sen 10 kuruş zam ile 2 Lira 90 kuruş yapıyorsun çiğ sütün litre fiyatını.

Sonra da “Hadi üret bakalım” diyorsun.

2020 yılının Nisan ayında yem fiyatları 80 lirayken, dolar 6 liraydı.

Şu an dolar 8,40 Türk lirasına çıktı.

Yem fiyatları ne alemde bilen var mı?

145 Türk Lirası.

Gerçi doların düştüğü zamanları da gördük.

Her ne hikmetse yem fiyatları dolar inişe geçtiğinde de düşmedi.

Lakin en ufak artış yem fiyatlarına yansıtıldı.

Bu durum üreticiyi canından bezdirmiş.

Üreticiler “Biz hayvanlarımızı kesmek zorunda kalıyoruz” diyorlar.

Yetkililere seslenmek istiyorum: Nasıl olur?

Özellikle pandemi döneminde kırsaldaki küçük işletmeciler çok mağdur oldular.

Ailesini hayvancılıkla geçindiren üreticiler kendi ihtiyacından arda kalan ortalama 40-50 Litre dolayındaki sütleri özel sektör süt toplama merkezlerine vererek geçimini sağlamaya çalışıyorlar

Bu üreticilerin birçoğunun soğuk tankları yok.

Bu nedenle günlük olarak sütlerini satmak zorundalar.

Tam kapanma, kısmi kapanma derken küçük üreticilere de yok etmek üzeresiniz.

Bu nasıl bir devlet anlayışıdır?

Ülkesini ve insanını bu kadar görmezden gelmek nasıl olur?

Anlayabilmek çok zor!

Sanırım 1995 yılıydı.

Tansu Çiller Başbakandı.

Devlet süt mü satar dendi?

Güzelim SEK satıldı.

Olan üreticiye ve tüketiciye oldu tabii.

Süt Endüstrisi Kurumu (SEK), dağınık yapıdaki ve küçük ölçeklerdeki üreticilerin, aile işletmelerinin en önemli sigortası niteliğindeydi.

Özellikle çiğ süt piyasasında hem üretim maliyeti hem de satış fiyatı ve pazarlama noktasında dengeleri sağlayan ve piyasayı regüle ederek istikrar sağlama misyonuna sahip bir kurumdu.

Peki şimdi?

Üretici perişan durumda.

Geçici değil kalıcı planlı bir süt politikası için konunun birebir muhatapları olan üreticileri dinlemeden, onlara kulaklarımızı tıkayarak yol almamalıyız.

Söze geldiğinde: “Peygamber mesleği olan çiftçilik ve hayvancılıkla insanlarımızın, gençlerimizin haşır neşir olmalarını, bu mesleği devam ettirmelerini istiyoruz.” diyorsunuz.

O zaman sözünüzün arkasında durun!

Üreticiler zor durumda.

Artık onlara sözde değil özde sahip çıkın!

Yapılan 10 kuruşluk zam ile bitme noktasına gelmiş hayvancılığın altına dinamit koymuş olursunuz, bizlerden uyarması…