Ulusal Takım Teknik Direktörü, ‘C Ligi’ne düşmenin sorumluluğu benim’ dedi
Ulusal Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, asıl hedeflerinin Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası olduğunu vurgularken, “Evet kötü bir turnuva geçirdik. Ayağımız takıldı, yere düştük, ayağa kalkacağız, yeniden koşacağız” dedi.
Spor müdürleri ile internet üzerinden bir toplantı yapan deneyimli çalıştırıcı, Ay-Yıldızlıların Avrupa Uluslar C Ligi’ne düşmesinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.
“Daha iyisini yapabiliriz” diyen Güneş, “Almanya 6 tane yedi diye dünya futbolundan yok mu oldu? Bu Milli Takım, sonuç alırsa iyi, almazsa kötü mü diyeceğiz? Bunu yapmayalım. Turnuva boyunca yeterince coşkulu değildik. Birinciliği düşünürken sonuncu olduk. Hedeflerimiz belli, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası var. Evet kötü bir turnuva geçirdik. Ayağımzı takıldı, yere düştük, ayağa kalkacağız, yeniden koşacağız” ifadelerini kullandı.
‘İSKELET BELLİ’
Kadrodaki ana iskeletin belli olduğunu kaydeden Şenol Güneş, “Ama 11’i zorlayan oyuncular var. O yüzden bazı oyuncular dışarıda kalabilir. Şimdi yapmamız gereken Uluslar Ligi’nin kötü intibalarını silip oyuncuları yeniden motive etmek” açıklamasında bulundu. Şenol Güneş, Yusuf Yazıcı’yı neden oynatmadığı konusuna da açıklık getirerek “Milli Takım sadece dört oyuncuya bağlı olmamalı. Oynatılmayan futbolcular üzerinden polemik yapılıyor. Son maçta Cenk ve Kenan ile başlamak yerine Yusuf ile de başlayabilirdim. Yusuf ile ilgili kötü bir düşüncem yok. Onunla gurur duyuyorum” dedi.
‘SEN GİT EKONOMİYİ DÜZELT’
Maaşı hakkında yapılan eleştirilere sert yanıt veren ve “Ortada milli takım diye dolaşan mahalle takımı” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’u isim vermeden hedef alan Şenol Güneş, “Türkiye ekonomisinin tepesindeki adam, konuşuyor. Ekonomiyi batırmış. Bana paradan bahsediyor. Sen git ekonomiyi düzelt. Ben para çalmadım ki! Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz” diye konuştu.
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