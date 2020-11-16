Uluslar Ligi'nden golsüz biten maç yok!
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun beşinci haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 17 karşılaşma ile tamamlandı.
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası sona erdi.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun beşinci haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 17 karşılaşma ile tamamlandı.
B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı konuk eden Türkiye, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Millilerin gollerini 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 51. dakikada penaltıdan Cenk Tosun attı. Rusya'nın gollerini 11. dakikada Denis Cheryshev ve 57. dakikada Daler Kuzyaev kaydetti.
Günün öne çıkan A Ligi 2. Grup mücadelesinde Belçika, sahasında İngiltere'yi 10. dakikada Youri Tielemans ve 23. dakikada Dries Mertens'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
A Ligi 1. Grup'ta Hollanda, 6 ve 13. dakikalarda Georginio Wijnaldum ve 55. dakikada Memphis Depay'in golleriyle Bosna Hersek'i 3-1 yendi. Konuk ekibin tek golü 63. dakikada Smail Prevljak'tan geldi.
Grubun diğer maçında ise İtalya, 27. dakikada penaltıdan Jorginho ve 83. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle Polonya'yı 2-0'la geçti.
Ligde altıncı ve son hafta maçları, 17-18 Kasım'da oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:
A Ligi
1. Grup: Hollanda-Bosna Hersek: 3-1, İtalya-Polonya: 2-0
2. Grup: Belçika-İngiltere: 2-0 , Danimarka-İzlanda: 2-1
B Ligi
1. Grup: Avusturya-Kuzey İrlanda: 2-1
2. Grup: Slovakya-İskoçya: 1-0, Çekya-İsrail: 1-0
3. Grup: Türkiye-Rusya: 3-2, Macaristan-Sırbistan: 1-1
4. Grup: Galler-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0, Bulgaristan-Finlandiya: 1-2
C Ligi
2. Grup: Kuzey Makedonya-Estonya: 2-1, Gürcistan-Ermenistan: 1-2
3. Grup: Moldova-Yunanistan: 0-2, Slovenya-Kosova: 2-1
4. Grup: Arnavutluk-Kazakistan: 3-1, Belarus-Litvanya: 2-0
Not: Romanya-Norveç maçı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
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