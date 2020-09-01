Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı
Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Uzun Metraj Yarışması jüri üyeleri açıklandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi, 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ni pandemi kurallarına uygun şekilde 14 – 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Covid-19 önlemleri kapsamında festivalde bu yıl şehir dışından konuk ağırlanamayacağını; sinemaseverlerin festival filmlerini online olarak izleyebileceklerini; ayrıca Adana’da pandemi koşulları gözetilerek hazırlanacak bir salonda yarışma filmlerinin gösterimlerinin yapılacağını belirtti.
JÜRİ AÇIKLANDI
Festivalin Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri açıklandı. Jüri başkanlığını oyuncu Füsun Demirel’in üstlendiği festivalin jüri üyeleri Feza Çaldıran, Damla Sönmez, Seren Yüce, Can Atilla, Ayfer Tunç ve Sevin Okyay’dan oluşuyor.
Salgın önlemleri nedeniyle bu yıl Adana Altın Koza Film Festivali’nin içeriği, “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması” ve “Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması”yla sınırlandırıldı.
“Altın Koza Ödülleri” eylül ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. “Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri” ve “Orhan Kemal Emek Ödülleri” ise aynı törende sahiplerine takdim edilecek.
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