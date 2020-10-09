Uluslararası Af Örgütü’nden Türkiye’ye Osman Kavala çağrısı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, yargılama sürecinin ‘utanç verici’ olduğunu belirttiği Osman Kavala’nın serbest bırakılması ve adaletin sağlanması çağrısında bulundu.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iş insanı Osman Kavala hakkında düzenlenen yeni iddianameyi kabul etmesinin ardından Uluslararası Af Örgütü bir açıklama yayımladı.
Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofis Direktörü Nils Muiznieks tarafından yapılan açıklamada yargılama süreci, ‘utanç verici’ olarak nitelendirilirken, Türkiye’ye Osman Kavala’yı serbest bırakma ve adaleti sağlama çağrısı yapıldı.
"HUKUKA AYKIRI"
Af Örgütü adına Muiznieks tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Yaklaşık üç yıldır cezaevinde tutulan Osman Kavala’ya şimdi de başka bir temelsiz ‘casusluk’ suçlaması yöneltiliyor. Osman Kavala, bu yeni iddianamedeki ‘casusluk’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Kafkavari tabiri aşırı kullanılan bir klişe haline gelmiş olsa da Osman Kavala’nın durumu için kaygı verici ölçüde uygun bir tabir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçen Aralık ayında verdiği kararla Osman Kavala’nın uzun süreli tutukluluğunun hukuka aykırı olduğuna ve ‘art niyet’ taşıdığına hükmetti. Buna rağmen Türkiye, bu bağlayıcı kararı uygulayarak, Kavala’yı serbest bırakmayı reddediyor.
Bir kez daha, Türkiye’yi, Osman Kavala’yı cezaevinden serbest bırakarak, intikam amacı taşıdığı açıkça görülen suçlamaları düşürmesi çağrısı yapıyoruz ve Türkiye’yi Kavala’nın maruz kaldığı bu utanç verici adaletsizliğe son vermeye çağırıyoruz.”
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