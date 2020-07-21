Uluslararası basından Netflix yorumu: Nadir rastlanan bir adım

21 Temmuz 2020 Salı, 10:41

İngiliz Financial Times gazetesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) ve iktidar partisi AKP'nin sansür tartışmalarıyla gündeme gelen dijital yayın platformu Netflix’in Türkiye’de çekilen bir yapımının durdurulması ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.

Laura Pitel ve Alex Barker imzalı haberde, dünya çapında 200 milyondan fazla abonesi olan Netflix’în 2015 yılından beri farklı ülkeler tarafından yayınların kaldırılması ile ilgili şikayet ve talepleri geldiği belirtildi.

"NADİR GÖRÜLEN BİR ADIM"

Sözcü'nün Financial Times'tan aktardığı haberde, “Netflix, 2015’ten beri Vietnam, Suudi Arabistan, Almanya ve Yeni Zelanda’da 9 farklı hükümetten yayınların kaldırılması talebini kabul etti. Fakat bir projenin yapım aşamasında durdurulması çok nadir görülen bir adım. Fakat Netflix ABD dışındaki pazarlar için daha çok yerel içerik ürettikçe bunu daha sık görmeye başlayabiliriz” yorumu yapıldı.

Financial Times’ın haberinde yaşanan bu gerilim ile ilgili bilgilere sahip olan bir kaynak, “Netflix yetkilileri bir eşcinsel karakteri senaryodan çıkarmaktansa bütün bir yapımı iptal etmeyi tercih etti” iddiasını ortaya attı.