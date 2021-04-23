Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali, 23 Nisan’da çevirimiçi gösterimle başlayacak

23 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Ulusal değil, uluslararası tüm dünya çocuklarını kapsayan bir festival.

“Bu festival ile çocukları sinemayla buluşturacağız” diyor ve devam ediyorlar.

Festival başkanı Thomas Belkenhol emekli ODTÜ GİSAM hocası, aynı zamanda öğretim görevlisi ve film kurgucusu. Yunanistan’daki 19. Olympia Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali’nin jüri başkanlığı dahil pek çok uluslararası festivalde jüri üyeliği ve başkanlığı yapmış ve Türkiye’de on yedi kişilik bir ekipten oluşan organizasyondan sunumuna kadar, sadece büyüklerin değil, çocukların da etkin görev ve sorumluluk alacağı bir festival olarak engelli, sığınmacı ve sokak çocuklarının dışlanmadığı bir festival planlanmış.

Festival yönetmenliğini ilk kurulduğu 2017 yılından itibaren yürütmekte olan Şebnem Aktolga, radyo, TV ve işletme mezunu ve aynı zamanda çocuk gelişimi 3. sınıf öğrencisi. Bunların dışında çocuklarla film analizi atölyeleri gerçekleştirmekte.

Festival kapsamında çocuklara dair sorunların tartışıldığı paneller yer aldığı gibi düzenlenecek yarışmalarla, sadece çocukları film çekme ve senaryo yazma konusunda teşvik etmek değil, aynı zamanda büyüklerin de çocuklara dair yazacakları senaryo ve çekecekleri filmlere dolaylı destek olmayı amaçlıyorlar.

Uzman gönüllülerin rehberliğinde çocuk atölye programları hazırladık (Sinema, Fotoğraf, Dekoratif Mimari, Toplumsal Cinsiyet, Drama). Çocukların kendi alanlarını yaratmalarını, özgüven geliştirmelerini, yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarmalarını, farklılıkların bir zenginlik olduğu bilinci ile ilerleyecekleri bir festival sunuluyor.