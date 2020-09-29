Uluslararası Gıda Kaybı ve Gıda İsrafı Farkındalık Günü ilk kez bugün kutlanıyor

29 Eylül 2020 Salı, 12:41

BM tarafından ilan edilen 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü, ilk kez bugün çevrimiçi olarak düzenlenecek uluslararası etkinlikle kutlanacak.

Dünya üzerinde milyonlarca insan açlıktan hayatını kaybederken, bir yandan da tonlarca gıda çöpe atılıyor. Özellikle pandemi sürecinde gıdaya olan arzın atması ve küresel anlamda ekonomideki gerileme, ilerleyen süreçte gıda daralmasına da neden olabilecek.

Konunun uluslararası boyutunun önemi doğrultusunda BM Genel Kurulu’nda kabul edilen kararla 29 Eylül, “Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü” olarak ilan edildi.

'İNSANLIK İÇİN, GEZEGENİMİZ İÇİN'

İlk Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü, BM Genel Kurulu’nun 75. oturumunda “Gıda kaybı ve israfına dur diyelim! İnsanlık için, Gezegenimiz için” teması altında bugün BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Çevre Programı ve ortaklarının organizasyonuyla kutlanacak.

Etkinlikte, yükselen küresel açlık ve iklim değişikliği, COVID-19 salgınının milyonlarca insanın gıda ve beslenme güvenliği üzerinde devam eden tehdidi ve salgından kaynaklanan hareket ve ulaşım kısıtlamalarıyla artış gösteren gıda kaybı ve israfı kapsamında ele alınacak.

Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü etkinliği, FAO Genel Merkezi’nin organizasyonu altında Türkiye saati ile 17:00-20.30 arasındaki bir dizi oturum, çevrimiçi olarak ve İngilizce gerçekleştirilecek.

BM Genel Sekreteri António Guterres’in mesajları ile başlayacak toplantıya, FAO Genel Direktörü QU Dongyu, Arjantin Tarım Bakanı Luis Basterra, San Marino Dışişleri Bakanı Luca Beccari, Andorra Dışişleri Bakanı Maria Ubach Font, IFAD Başkanı Gilbert F. Houngbo, Danimarka Çevre Bakanı Tejs Binderup, Dünya Gıda Komitesi İcra Direktörü David Beasley ve birçok ülke yöneticisi katılacak.

Açılış konuşmalarından sonra gıda kaybı ve israfı ve sürdürülebilirlik ile inovasyon üzerine iki panel oturumu gerçekleşecek.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK'

Fazla Gıda, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 12.3 kapsamında gıda kaybına dikkat çekmek ve çözüm geliştirmek için 29 Eylül olarak belirlediği Uluslararası Gıda Kaybı ve Gıda İsrafı Farkındalık Günü'ne dikkat çekti.

Fazla Gıda Kurucu Ortağı Olcay Silahlı, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler'in gıdaların ziyanını azaltacak ve bu sayede sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlayacak Uluslararası Gıda Kaybı ve Gıda İsrafı Farkındalık Günü'nü uygulamaya başlaması mutluluk verici. Birleşmiş Milletlerin bu harika inisiyatifi sayesinde bizim de yıllardır tüketicide oluşturmaya çalıştığımız “Gıda İsrafı” farkındalığı hızla etki çemberini büyütecek. Biz de Fazla Gıda takımı olarak bu özel günü destekliyor ve fazlayı faydaya çevirmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza iş dünyasının yakından tanıdığı Fazla Gıda markasını tüketici ile de buluşturacak yenilerini ekliyoruz. Bu sayede günün temsil ettiği anlamı ve önemi çok daha geniş kitlelere ulaştırma hedefi içerisindeyiz.”