"Umarım bir daha kimseyi taciz edemeyecek": Hasan Ali Toptaş özür diledi

09 Aralık 2020 Çarşamba, 09:54

Aralarında yazarların da bulunduğu çok sayıda kadın, sosyal medya hesaplarından yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradıklarını anlattı. Sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla özür dileyen yazar, "Bilmeden farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞIDIR KENDİSİ"

Dünyada da kadınların taciz faillerini açıkladığı "Mee too" (Ben de) hareketine dönen açıklamalar Leyla isimli bir hesabın Toptaş'ı kastederek, "Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üstü cis erkek edebiyatçı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi" ifadelerini kullanmasıyla başladı.

"O İTİBARI YERLE BİR ETMEMİZ LAZIM"

Daha sonra ise yazar Pelin Buzluk kendisinin de tacize uğrayanlardan biri olduğunu açıkladı. Buzluk, "Benim de kendisiyle çok korkunç bir anım var. O zaman evliydim, eşime bile anlatamadım. Yıllar sonra güçlükle anneme anlatabildim.Sonraları bazı yazar arkadaşlarıma yine zorlanarak anlattım.Bir hafta sonra kendisiyle yan yana fotoğraf paylaşan oldu. Leyla asla yalnız değilsinizYıllar geçti ama yazarken şimdi bile gözyaşlarımı tutamıyorum. Hiç kolay değil dile getirebilmek. Ama dur dememiz lazım. O itibarını arkasına alıp bunu yapıyorsa o itibarı yerle bir etmemiz lazım. Dayanışma sağaltıyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yalnız değiliz" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

Bir paylaşım da gazeteci Nalin Öztekin'den geldi. Toptaş'ın lise yıllarında kendisini de taciz ettiğini söyleyen Öztekin şunları kaydetti:

"Hasan Ali Toptaş hakkında yazılanlara baktıkça lise çağında bir okuruyken gönderdiği taciz mesajlarını hatırlatıyorum. Durumu bir arkadaşıma anlatabilmiştim. Şimdi görüyorum ki çok daha fazlası varmış."

ÖZÜR DİLEDİ

Yazar Hasan Ali Toptaş, sosyal medyada kadın kullanıcıların kendisinin tacizine uğradıklarını iddia etmelerinin ardından bir açıklama yaptı.

Kendisine yönelik iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Toptaş, “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor” ifadelerini kullandı.