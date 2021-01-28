Ümit Milli Takım'ın hazırlık kampı sona erdi

28 Ocak 2021 Perşembe, 14:43

Ümit Milli Takım'ın, mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi.

Yoğun bir tempoda çalışan Ümit Milliler'in hazırlık kampı yapılan antrenman ile tamamlandı. Antrenmanı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yakından takip etti. Şenol Güneş antrenman bitiminde, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takım Sorumlusu Tolunay Kafkas ve oyuncular ile kısa süre sohbet etti.

Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları hazırlıkları kapsamında Riva'da kamp yapan Ümit Milli Takım'da, Tolunay Kafkas yönetimindeki teknik heyet ve oyuncular hakem-oyuncu iletişimi eğitimi aldı. Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin tarafından bu gruba ilk kez verilen eğitimde pratik oyun kuralları uygulamalarının yanı sıra özellikle Avrupa'daki maçlarda hakemlerin titiz olduğu konular örnek videolarla gösterildi ve analiz edildi.



